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Талалаев: нас в чемпионате ждёт 17 если не финалов, то полуфиналов. Нужно выгрызать очки

Талалаев: нас в чемпионате ждёт 17 если не финалов, то полуфиналов. Нужно выгрызать очки
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Главный тренер московского «торпедо» Андрей Талалаев после победы над ЦСКА в кубковой игре (1:0) акцентировал внимание на том, что важно быстро переключить внимание на чемпионат России.

«Давайте забудем этот Кубок. Да, хорошо в плане настроя и единения команды. Завтра у команды выходной. Нас в чемпионате ждёт 17 если не финалов, то полуфиналов. Нужно выгрызать очки в каждом матче и дарить положительные эмоции. Люди приходят за этим. Очень важно, чтобы вернулись наши болельщики. Самое главное, как относятся люди.

Вдохнули положительные эмоции. Нужно постепенно закрывать эту тему и готовиться к следующим матчам. Будет другой матч, другой настрой», – приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» после 13 туров находится на последнем месте в турнирной таблице с шестью очками. Команда отстаёт на три очка от «Химок», на пять – от «Факела», на шесть – от «Локомотива». 23 октября москвичей ждёт выезд в Грозный и матч с бывшим клубом Талалаева «Ахматом».

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