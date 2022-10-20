Талалаев: нас в чемпионате ждёт 17 если не финалов, то полуфиналов. Нужно выгрызать очки

Главный тренер московского «торпедо» Андрей Талалаев после победы над ЦСКА в кубковой игре (1:0) акцентировал внимание на том, что важно быстро переключить внимание на чемпионат России.
«Давайте забудем этот Кубок. Да, хорошо в плане настроя и единения команды. Завтра у команды выходной. Нас в чемпионате ждёт 17 если не финалов, то полуфиналов. Нужно выгрызать очки в каждом матче и дарить положительные эмоции. Люди приходят за этим. Очень важно, чтобы вернулись наши болельщики. Самое главное, как относятся люди.
Вдохнули положительные эмоции. Нужно постепенно закрывать эту тему и готовиться к следующим матчам. Будет другой матч, другой настрой», – приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».
«Торпедо» после 13 туров находится на последнем месте в турнирной таблице с шестью очками. Команда отстаёт на три очка от «Химок», на пять – от «Факела», на шесть – от «Локомотива». 23 октября москвичей ждёт выезд в Грозный и матч с бывшим клубом Талалаева «Ахматом».
- 20 октября 2022
-
06:52
-
06:45
-
06:16
-
05:46
-
04:42
-
04:39
-
04:26
-
03:55
-
03:54
-
03:45
-
03:37
-
03:23
-
03:17
-
03:04
-
02:52
-
02:50
-
02:30
-
02:17
-
02:12
-
01:40
-
01:22
-
01:15
-
00:59
-
00:48
-
00:47
-
00:37
-
00:13
-
00:08
-
00:06
- 19 октября 2022
-
23:46
-
23:43
-
23:39
-
23:30
-
23:27
-
23:25