Ван Дейк – о результате матча с «Вест Хэмом»: мы выиграли, и это сейчас самое главное

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о матче 12-го тура Английской Премьер-лиги с лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Команда из Ливерпуля победила с минимальным счётом 1:0.



«Мы выиграли, и это сейчас самое главное. Великолепно, что сохранили ворота «сухими», хотя они выставили аж четыре форварда. Мы вынуждены были защищаться, и мы снова, как и в прошлой игре, сделали это наилучшим образом, – приводит слова ван Дейка BBC Sport.



Благодаря этой победе «Ливерпуль» поднялся на седьмое место турнирной таблицы чемпионата, набрав 16 очков. «Молотобойцы» остались на 13-м месте, в их активе 11 набранных очков. 22 октября подопечные Юргена Клоппа сыграют на выезде с «Ноттингем Форест». «Вест Хэм» 24 октября примет в родных стенах «Борнмут».

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