Вратарь «Динамо» Лещук: со Шварцем было хорошо, но он в Германии, а с нами — Йоканович

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук сравнил игру команды при бывшем главном тренере Сандро Шварце и Славише Йокановиче.
«Со Шварцем «Динамо» играло увереннее? С Сандро было хорошо, но теперь он в Германии, а с нами в России — Йоканович. Мы играем здесь и сейчас. То, что было со Шварцем, — уже хорошо забытое прошлое», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Немецкий специалист покинул «Динамо» по окончании прошлого сезона. Летом Шварц возглавил берлинскую «Герту».
Под руководством Славиши Йокановича «Динамо» в текущем сезоне РПЛ занимает восьмую строчку в турнирной таблице после 13 сыгранных туров, имея в активе 20 набранных очков.
Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!
ЦСКА и «Спартак», огонь и скандалы. Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22
- 20 октября 2022
-
11:28
-
11:13
-
11:04
-
11:00
-
10:58
-
10:43
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:27
-
10:19
-
10:12
-
10:10
-
10:04
-
09:58
-
09:54
-
09:44
-
09:40
-
09:28
-
09:27
-
09:18
-
09:15
-
09:00
-
08:32
-
08:32
-
07:31
-
07:23
-
07:18
-
06:52
-
06:45
-
06:16
-
05:46
-
04:42
-
04:39
-
04:26