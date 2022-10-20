Вратарь «Динамо» Лещук: со Шварцем было хорошо, но он в Германии, а с нами — Йоканович

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук сравнил игру команды при бывшем главном тренере Сандро Шварце и Славише Йокановиче.

«Со Шварцем «Динамо» играло увереннее? С Сандро было хорошо, но теперь он в Германии, а с нами в России — Йоканович. Мы играем здесь и сейчас. То, что было со Шварцем, — уже хорошо забытое прошлое», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Немецкий специалист покинул «Динамо» по окончании прошлого сезона. Летом Шварц возглавил берлинскую «Герту».

Под руководством Славиши Йокановича «Динамо» в текущем сезоне РПЛ занимает восьмую строчку в турнирной таблице после 13 сыгранных туров, имея в активе 20 набранных очков.

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