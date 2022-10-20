Ле Таллек: в двух победах «Торпедо» над ЦСКА нет секрета. Мы просто много работаем

Французский нападающий с российским паспортом Дамьен Ле Таллек прокомментировал победу «Торпедо» в матче Кубка России с ЦСКА (1:0).

«В двух победах «Торпедо» над ЦСКА нет никакого секрета. Мы просто много работаем и готовимся к каждой отдельной игре. Но самое важное для нас — победы в чемпионате. «Торпедо» нужно выбираться. Победа с ЦСКА даёт нам уверенность в своих силах перед матчем с «Ахматом», — сказал Дамьен Ле Таллек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, вчера, 19 октября, состоялся матч четвёртого раунда Фонбет Кубка России между московскими ЦСКА и «Торпедо». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.