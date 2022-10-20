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«Ничего бы не поменял!» Дмитрий Аленичев — о своей карьере

«Ничего бы не поменял!» Дмитрий Аленичев — о своей карьере
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев признался, что ничего не стал бы менять в своей карьере.

«Хорошее — победы в главных еврокубках, знаковые победы со «Спартаком». Плохое? В принципе, ничего плохого на футбольном поле не делал. Один раз меня удалил Коллина в Италии. Но так случилось. Бывает! Немного сцепились с одним футболистом.

Что бы изменил? Да ничего бы не менял. Раз у меня такая, к счастью, фантастическая карьера была, что тут можно менять? Да, не выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы. Это мечта каждого футболиста. Но она не осуществилась. Но нечего жалеть об этом. Ничего бы не поменял! Ошибки, которые были, получается, помогли мне стать сильнее, стать честным и порядочным человеком, открытым, который готов прийти на помощь любому», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

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