Дмитрий Аленичев рассказал о «тренерской паузе»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о паузе в тренерской карьере.

«Сейчас у меня пока «тренерская пауза». Три года уже прошло. А это считается достаточно большим простоем. Но на диване не сижу — футболу отдаю очень много времени.



За эти три года было много предложений. Но они меня не заинтересовали так, как, например, заинтересовало предложение тульского «Арсенала», красноярского «Енисея», когда прилетел, переговорил с губернатором и через минуту подписал контракт. Потому что мне была понятна цель. Губернатор попросил выйти в РПЛ, сделать всё возможное. Он сказал, что будет помогать. И помогал, конечно. Это мне интересно, хотя это была Первая лига.



Полетел в Красноярск. Понимал, что перелёты и разница во времени. Непростой турнир в ФНЛ. Прекрасно понимал, какие трудности меня ждут. Тем не менее задачу мы решили. В первый сезон вышли в РПЛ, о чём с губернатором и договаривались. Если такие предложения будут, даже из Первой лиги, буду их рассматривать. Но бороться за выживание в Первой лиге, быть в середине таблицы — это нет! Важно, чтобы была конкретная цель.



Сейчас тренирую одну любительскую команду, консультирую. Не каждый день, но тем не менее. Мне интересно. Потому что команда в прошлом сезоне заняла второе место во втором любительском дивизионе. Сейчас в первый вышли, команда идёт в тройке лидеров. Мне это интересно, хоть и любители. А если бы они были в середине таблицы или внизу — не было бы никакого драйва. Не вижу разницы между 17-м местом и 10-м. Не моё это! Хочется всегда побеждать!

Команда? «Штурм» из Москвы», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Дмитрий Аленичев покинул красноярский «Енисей» в мае 2019 года. Ранее он тренировал тульский «Арсенал» и московский «Спартак».