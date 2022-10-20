Роналду досрочно уехал с «Олд Траффорд», он не присутствовал в раздевалке после матча

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул стадион «красных дьяволов» до финального свистка, сообщает The Athletic.
Вчера, 19 октября, португальский форвард во время матча с лондонским «Тоттенхэмом» демонстративно ушёл в раздевалку до окончания встречи. Роналду не вышел на поле к 90-й минуте матча. Встреча закончилась победой «Манчестер Юнайтед» 2:0, голы забили полузащитники Фред и Бруну Фернандеш.
По информации источника, португалец не только ушёл в подтрибунное помещение, но и покинул стадион «Манчестер Юнайтед», его не было в раздевалке, когда команда праздновала победу.
Главный тренер команды Эрик тен Хаг отреагировал на поступок нападающего, сказав, что разберётся с этим.
В нынешнем сезоне АПЛ Криштиану Роналду сыграл в восьми матчах, в которых забил один гол. В прессе активно распространяются слухи о том, что форвард хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.
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