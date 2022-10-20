Полузащитник «Химок» Кухарчук высказался о 13-матчевой серии клуба без побед

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук высказался о 13-матчевой серии клуба без побед.



«13 игр без побед? Нам нужно продолжать гнуть свою линию и играть в атаку. Рано или поздно мы забьём и не пропустим. Нам нужно быть сильными», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Химки» набрали девять очков в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и занимают 15-е место в турнирной таблице. В группе А Кубка России команда Спартака Гогниева потерпела четыре поражения в четырёх матчах и находится на последнем месте. Соперниками «Химок» являются «Пари Нижний Новгород», «Локомотив» и «Краснодар».

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