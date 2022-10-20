«Все люди разные!» Эвра заступился за Роналду, который ушёл со скамейки запасных «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал поведение нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду во время матча 12-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). Напомним, португалец досрочно покинул скамейку запасных своей команды и отправился в раздевалку.
«Все люди разные! Я хочу сосредоточиться на игре «Манчестер Юнайтед», а не на обсуждении и защите Криштиану Роналду. Мы не знаем, сказал ли он тен Хагу или кому-то, что уходит в раздевалку. Зато все пытаются раздуть скандал из того, что Криштиану ушёл.
Может, он пошёл внутрь, чтобы сделать медицинскую процедуру, и сказал об этом кому-то. Не хочу искать оправданий. Мы должны перестать каждый день говорить о Роналду!» — приводит слова Эвра Sky Sports.
Роналду спорит с тен Хагом во время матча «МЮ»:
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