Тадич: хотел бы стать главным тренером «Аякса»
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Нападающий голландского «Аякса» Душан Тадич рассказал о желании стать главным тренером нидерландского гранда после окончания игровой карьеры.
«Нужно играть столько, сколько ты можешь, пока ты получаешь удовольствие от игры. Я сосредоточен на текущих целях. Что произойдёт дальше, мы ещё увидим. Но, безусловно, я хотел бы стать главным тренером «Аякса». Тренером основного состава? Да, но перед этим необходимо учиться, и только потом можно будет возглавить первую команду», — приводит слова серба официальный сайт «Аякса».
33-летний Тадич выступает за «Аякс» с 2018 года. В составе нидерландского клуба серб провёл 208 матчей, в которых забил 94 гола и отдал 98 голевых передач.
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