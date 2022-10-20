Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл на заседание КДК

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Информацию передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Между тренерами возник конфликт. Встреча ЦСКА и «Спартака» завершилась ничьей со счётом 2:2.
«Спартак» набрал 26 очков после 13 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. ЦСКА находится на третьем месте, команда Федотова заработала 25 баллов. У лидирующего «Зенита» 33 очка.
Видео: ЦСКА и «Спартак», огонь и скандалы. Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22
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