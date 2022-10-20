Главный тренер ЦСКА Федотов вслед за Абаскалем прибыл на заседание КДК

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Информацию передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. Ранее на заседание КДК уже прибыл наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Напомним, что КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Между тренерами возник конфликт. Встреча ЦСКА и «Спартака» завершилась ничьей со счётом 2:2.



ЦСКА набрал 25 очков после 13 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Спартак» находится на втором месте, команда Абаскаля заработала 26 баллов. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

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