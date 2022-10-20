«Арсенал» хочет подписать молодую бразильскую звезду

16-летний нападающий бразильского «Палмейраса» Эндрик может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован лондонский «Арсенал», информирует FourFoutTwo.

Согласно сведениям источника, в борьбе за молодую бразильскую звезду «Арсенал» будет конкурировать с мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Ранее СМИ также писали об интересе к Эндрику со стороны «Ювентуса», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Минувшим летом Эндрик подписал первый профессиональный контракт с командой «Палмейрас». Сообщалось, что в договоре игрока прописаны отступные в размере € 32 млн. В Бразилии Эндрика называют «новым Пеле» и «новым Роналдо».

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