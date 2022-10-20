Федотов показал журналистам фотографию, как пожал руку Абаскалю после дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, прибывший на заседание КДК, показал журналистам фотографию, как пожал руку Гильермо Абаскалю после дерби со «Спартаком» (2:2) в матче 13-го тура РПЛ.

Фото: Илья Никульников, «Чемпионат»

«Думаю, это (показывает фотографию. — Прим. «Чемпионата») обо всём говорит, что никаких противоречий не было и нет», — передаёт слова Владимира Федотова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после матча Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью и назвал испанца клоуном. По причине этого наставники команд были вызваны на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Федотов показал, как пожал руку Абаскалю после ЦСКА — «Спартак». Видео: