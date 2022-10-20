Объявлены номинанты Globe Soccer Awards

Стали известны номинанты на награды ежегодной премии Globe Soccer Awards.

Лучший игрок года по версии болельщиков в TikTok: Бензема, Куртуа, Де Брёйне, Холанд, Левандовски, Месси, Роналду, Салах.

Лучший футболист года: Александер-Арнольд, Бензема, Канселу, Каземиро, Куртуа, Де Брёйне, Диас, Фоден, Холанд, Аллер, Иммобиле, Винисиус Жуниор, Кейн, Киммих, Левандовски, Марез, Мане, Мбаппе, Месси, Модрич, Неймар, Нкунку, Роналду, Салах, Сон Хын Мин.

Лучшая футболистка года: Бонмати, Брайт, Бронз, Кайседо, Дебинья, Эндлер, Грэм, Хардер, Хегерберг, Эрмосо, Катото, Керр, Макарио, Мид, Мидема, Обердорф, Попп, Путельяс, Ренар, Ямила Родригес.

Лучший клуб года: «Аякс», «Аль-Хиляль», «Атлетико Паранаэнсе», «Бавария», «Бока Хуниорс», «Айнтрахт», «Фейеноорд», «Фламенго», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Милан», «Палмейрас», «ПСЖ», «Порту», «Рейнджерс», «Реал Мадрид», «Ривер Плейт», «Рома», «Вильярреал», «Вайдад».

Лучший женский клуб года: «Арсенал», «Барселона», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Лион», «ПСЖ», «Реал Мадрид», «Рома», «Вольфсбург».

Лучший тренер года: Анчелотти, Бомпастор, Консейсао, Эмери, Феррейра, Гаушо, Хиральдес, Гласнер, Гвардиола, Индзаги, Клопп, Моуринью, Нагельсман, Пиоли, Почеттино, Слот, Спаллетти, Восс-Текленбург, Вигман, Хави.

Лучший молодой игрок года: Абдулла, Альварес, Беллингем, Камавинга, Консейсао, Гави, Гравенберх, Гвардиол, Леао, Мендес, Мориба, Мусиала, Осимхен, Педри, Сака, Верон, Вальверде, Витинья, Влахович, Вирц.

Лучший президент года: Халдун Аль-Мубарак («Ман Сити»), Пинту да Коста («Порту»), Герберт Хайнер («Бавария»), Флорентино Перес («Реал Мадрид»), Паоло Скарони («Милан»).

Номинанты на другие премии представлены на официальном сайте Globe Soccer Awards. Награждение победителей голосования пройдёт в Дубае 17 ноября 2022 года.

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