«Спартак» почтил память фанатов, погибших в давке на матче с «Харлемом»

Московский «Спартак» почтил память погибших болельщиков в давке на матче Кубка УЕФА с «Харлемом». Страшная трагедия случилась ровно 40 лет назад — 20 октября 1982 года. Она унесла жизни 66 человек, большинство из которых — подростки и молодёжь (от 14 до 19 лет).

«40 лет назад давка на стадионе в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» унесла жизни десятков наших болельщиков.



Трагедия, которую невозможно забыть. Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду», — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Стоит отметить, что по неофициальной информации жертв трагедии было гораздо больше, нежели 66 человек. Давка возникла при выходе болельщиков со стадиона «Лужники».