Дамьен Ле Таллек: «Торпедо» будет биться, чтобы остаться в РПЛ
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Нападающий московского «Торпедо» Дамьен Ле Таллек выразил надежду, что чёрно-белые изменят положение в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Торпедо» занимает последнее место после 13 матчей, набрав шесть очков.
«Мы собрались здесь, чтобы изменить ситуацию в «Торпедо», в том числе и Талалаев. Подходящий ли он для этого человек, увидим по результатам в конце сезона. «Торпедо» будет биться, чтобы остаться в РПЛ», — сказал Ле Таллек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
В следующем туре «Торпедо» встретится с «Ахматом» в Грозном 23 октября. Начало матча — в 19:00 мск.
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