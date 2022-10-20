Дамьен Ле Таллек: «Торпедо» будет биться, чтобы остаться в РПЛ

Нападающий московского «Торпедо» Дамьен Ле Таллек выразил надежду, что чёрно-белые изменят положение в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Торпедо» занимает последнее место после 13 матчей, набрав шесть очков.



«Мы собрались здесь, чтобы изменить ситуацию в «Торпедо», в том числе и Талалаев. Подходящий ли он для этого человек, увидим по результатам в конце сезона. «Торпедо» будет биться, чтобы остаться в РПЛ», — сказал Ле Таллек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В следующем туре «Торпедо» встретится с «Ахматом» в Грозном 23 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

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