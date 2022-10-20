Луис Энрике объявит состав сборной Испании на чемпионат мира 11 ноября

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявит состав команды на чемпионат мира 11 ноября. Об этом сообщил официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

В список войдут до 26 футболистов. Сборная Испании проведёт товарищеский матч с командой Иордании 17 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в Катаре.

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Испании по группе Е являются Германия, Япония и Коста-Рика. В первом туре подопечные Энрике сыграют со сборной Коста-Рики 23 ноября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

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