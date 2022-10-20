Луис Энрике объявит состав сборной Испании на чемпионат мира 11 ноября
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявит состав команды на чемпионат мира 11 ноября. Об этом сообщил официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.
В список войдут до 26 футболистов. Сборная Испании проведёт товарищеский матч с командой Иордании 17 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в Катаре.
22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Испании по группе Е являются Германия, Япония и Коста-Рика. В первом туре подопечные Энрике сыграют со сборной Коста-Рики 23 ноября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
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