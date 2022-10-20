Раньери: «Реал» лишь третий клуб мира? С призами делают что хотят

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и «Лестера» Клаудио Раньери поделился мнением об «эль класико» и месте мадридского «Реала» в рейтинге европейских клубов по версии France Football.

«Реал Мадрид» превосходит множество команд, он выйдет в финал Лиги чемпионов и выиграет Ла Лигу. Хави пытается создать отличную команду в «Барселоне», он должен придать игрокам бодрости, энтузиазма и сил. И это нелегко. «Реал» — это сыгранная команда, а «Барселона» ещё перестраивается.

То, что «Реал» стал лишь третьим в рейтинге лучших клубов мира, — это странно. Обычно побеждает тот, кто выиграл национальный чемпионат и Лигу чемпионов. С призами они делают что хотят», — приводит слова итальянца Marca.

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