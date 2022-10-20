Хави: мой телефон разрывается от сообщений поддержки, словно у меня умер родственник

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о поддержке на фоне неудачных результатов каталонского клуба. Напомним, в четырёх последних матчах сине-гранатовые добыли всего одну победу при двух поражениях и одной ничьей. В последней игре «Барса» проиграла в «эль класико» мадридскому «Реалу» (1:3).
«Мой телефон разрывается от сообщений поддержки, словно у меня умер кто-то из родственников», — приводит слова Хави журналист Тони Хуанмарти в своём «твиттере».
На данный момент «Барселона» занимает второе место в таблице испанской Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на три очка. В Лиге чемпионов подопечные Хави находятся на третьей строчке турнирной таблицы группы С и рискуют не выйти в раунд плей-офф.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 20 октября 2022
-
14:37
-
14:05
-
14:05
-
13:56
-
13:53
-
13:24
-
13:16
-
13:12
-
13:10
-
13:07
-
12:55
-
12:41
-
12:33
-
12:28
-
12:21
-
12:05
-
11:55
-
11:54
-
11:53
-
11:49
-
11:39
-
11:28
-
11:13
-
11:04
-
11:00
-
10:58
-
10:43
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:27
-
10:19
-
10:12
-
10:10
-
10:04