Хави: мой телефон разрывается от сообщений поддержки, словно у меня умер родственник

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о поддержке на фоне неудачных результатов каталонского клуба. Напомним, в четырёх последних матчах сине-гранатовые добыли всего одну победу при двух поражениях и одной ничьей. В последней игре «Барса» проиграла в «эль класико» мадридскому «Реалу» (1:3).

«Мой телефон разрывается от сообщений поддержки, словно у меня умер кто-то из родственников», — приводит слова Хави журналист Тони Хуанмарти в своём «твиттере».

На данный момент «Барселона» занимает второе место в таблице испанской Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на три очка. В Лиге чемпионов подопечные Хави находятся на третьей строчке турнирной таблицы группы С и рискуют не выйти в раунд плей-офф.

Видеообзор «эль классико»:

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