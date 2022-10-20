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Источник: Федотова и Абаскаля дисквалифицировали по итогам дерби ЦСКА — «Спартак»

Источник: Федотова и Абаскаля дисквалифицировали по итогам дерби ЦСКА — «Спартак»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль дисквалифицированы на одну игру из-за перепалки в матче 13-го тура РПЛ (2:2), информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, Федотов также получил дополнительную условную дисквалификацию на один матч.

Напомним, после матча Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью и назвал испанца клоуном. По причине этого наставники команд были вызваны на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где рассматривалось их поведение.

ЦСКА набрал 25 очков в 13 матчах нынешнего сезона чемпионата России и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» (26) — на втором.

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