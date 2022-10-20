«Ювентус» заинтересован в грузинском вратаре «Валенсии» Мамардашвили

«Ювентус» направил скаутов для просмотра грузинского вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

22-летний голкипер недавно продлил контракт с «летучими мышами». Его новый контракт рассчитан до июня 2027 года. По информации источника, скауты «старой синьоры» наблюдали за игрой грузинского голкипера в матче «Валенсии» с «Севильей» (1:1).

«Ювентус» ищет долгосрочную замену Войцеху Щенсны, чей контракт истекает в 2024 году. Польский вратарь является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Также источник сообщает, что на Мамардашвили, кроме «Ювентуса», претендуют несколько клубов АПЛ.

В текущем сезоне грузин принял участие в 10 играх испанской Ла Лиги, в которых пропустил 11 мячей.

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