Футболисты, тренеры и ветераны «Спартака» почтили память болельщиков, погибших в 1982 году
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Футболисты, тренеры и ветераны «Спартака» почтили память болельщиков, погибших в давке на матче Кубка УЕФА с «Харлемом» из Нидерландов в 1982 году. Они возложили цветы к памятнику в «Лужниках». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.
Фото: ФК «Спартак»
Напомним, страшная трагедия произошла 20 октября 1982 года. Давка, возникшая при выходе болельщиков со стадиона «Лужники», привела к гибели 66 человек, большинство из которых — подростки и молодёжь (от 14 до 19 лет). Памятник погибшим на стадионах мира был воздвигнут на территории спорткомплекса «Лужники» к десятилетию со дня трагедии. Инициатором создания памятника выступил клуб болельщиков «Спартака». По неофициальной информации, жертв трагедии было гораздо больше.
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