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Источник: Радимов, Юран, Василенко — претенденты на пост главного тренера «Пари НН»

Источник: Радимов, Юран, Василенко — претенденты на пост главного тренера «Пари НН»
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Владислав Радимов, Сергей Юран и Олег Василенко вошли в число основных претендентов на пост главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород», сообщает Metaratings.ru.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что Михаил Галактионов покинет свой пост и подпишет трёхлетний контракт с московским «Локомотивом».

По информации источника, в шорт-листе руководства нижегородского клуба шесть претендентов на должность главного тренера. Среди претендентов называются бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран, уволенный из «Факела» Олег Василенко и покинувший в октябре «Зенит-2» Владислав Радимов.

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 13 сыгранных матчей.

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