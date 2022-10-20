Канчельскис — о «Спартаке»: ноют и ноют, что за плаксы такие! Не команда, а нытики

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (2:2). Главные тренеры обеих команд получили дисквалификацию.
«Абаскаль не согласен с решением КДК? Они когда-нибудь вообще будут довольны? Всегда недовольны! Всегда кто-то виноват и неправ. То их душат, то бьют… Что же они всё время плачут? Нытики какие-то. Не команда, а нытики! Ноют и ноют, что за плаксы такие!
Как маленькие дети, обижаются на всё. Ну решили дать обоюдно: если бы наказали одного Абаскаля – другое дело. Но обоюдно же дали. Какие могут быть обиды? Что они выдумывают? В стоге сена иголку ищут…» – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Видео: Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22
Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!
- 20 октября 2022
-
15:56
-
15:33
-
15:27
-
15:26
-
15:26
-
15:19
-
15:19
-
15:15
-
15:09
-
15:07
-
15:02
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:37
-
14:05
-
14:05
-
13:56
-
13:53
-
13:24
-
13:16
-
13:12
-
13:10
-
13:07
-
12:55
-
12:41
-
12:33
-
12:28
-
12:21
-
12:05
-
11:55
-
11:54
-
11:53
-
11:49
-
11:39