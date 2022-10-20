Канчельскис — о «Спартаке»: ноют и ноют, что за плаксы такие! Не команда, а нытики

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (2:2). Главные тренеры обеих команд получили дисквалификацию.



«Абаскаль не согласен с решением КДК? Они когда-нибудь вообще будут довольны? Всегда недовольны! Всегда кто-то виноват и неправ. То их душат, то бьют… Что же они всё время плачут? Нытики какие-то. Не команда, а нытики! Ноют и ноют, что за плаксы такие!



Как маленькие дети, обижаются на всё. Ну решили дать обоюдно: если бы наказали одного Абаскаля – другое дело. Но обоюдно же дали. Какие могут быть обиды? Что они выдумывают? В стоге сена иголку ищут…» – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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