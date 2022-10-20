Канчельскис: Федотову и Абаскалю надо было встретиться за чашкой чая и поговорить

Известный бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) о дисквалификации главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

«Ничего страшного, что дисквалифицировали на один матч. КДК посчитал, что тренеры не имеют права себя вести подобным образом. Раз приговор вынесли, значит, ничего не поменяется.



Хотелось бы, чтобы они разобрались между собой сами — один на один и по-мужски. Не пойти лицо друг другу набить, а встретиться за чашкой чая, объясниться и поговорить. Это же эмоции, первое дерби для тренеров. Никто не хотел проигрывать. Но так вести себя нельзя», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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