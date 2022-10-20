Червиченко: все эти ЭСК, КДК и прочую нечисть надо разогнать. Они вредят нашему футболу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил своё мнение касательно работы Экспертно-судейской комиссии и Контрольно-дисциплинарного комитета.

«Считаю, что все эти ЭСК, КДК и прочую нечисть надо либо разогнать, либо изрядно прошерстить. Сидят там куча бездельников, которые ничего не делают и только получают зарплату! В моём понимании, если не абсолютный вред, то 70-80 процентный вред наносят нашему футболу именно они. Их там сидят толпы, но, чтобы принять такое идиотское решение, как сегодня, хватило бы и трёх персонажей. В этой связи хочется понять, какую пользу приносят нашему футболу люди, которые принимают решения, и какую пользу приносят люди, которых они отлучают от футбола – в данном случае Абаскаль и Федотов», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сегодня после заседания КДК было принято решение отстранить наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля и главного тренера ЦСКА Владимира Федотова на одну игру в связи с их поведением во время московского дерби, которое прошло на минувших выходных. Также Федотов отстранён на одну игру условно.