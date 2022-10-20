Служба безопасности итальянского банка не пустила в здание форварда «Аталанты»

Служба безопасности итальянского банка не пустила в здание колумбийского нападающего «Аталанты» Дувана Сапату.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 31-летний футболист хотел попасть в здание в спортивной одежде, которая помешала охране распознать игрока.
«Дуван — один из наших клиентов, но служба безопасности не могла об этом знать. Сотрудники просто выполняли свою работу, гарантируя нам охрану», — заявил один из менеджеров банка.
В итоге Сапата сумел попасть в банк после вмешательства одного из сотрудников.
В текущем сезоне итальянской Серии А колумбиец принял участие в четырёх матчах, не отметившись результативными действиями. «Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка после 10 туров.
Игрок попытался симулировать после удара арбитра и толкнул его:
- 20 октября 2022
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