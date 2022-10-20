Кузнецов: эмоции Абаскаля и Федотова в дерби оправданы. Но есть рамки РФС, надо соблюдать

Бывший футболист Дмитрий Кузнецов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и наставника ЦСКА Владимира Федотова.

«Есть же регламент какой-то, я ссылаюсь на него. Это профессиональный спорт. С одной стороны, эмоции оправданы – все переживают за эмоции, за игру, но если РФС какие-то рамки установил, их надо соблюдать. Так что я не осуждаю это решение.



Подставила ли Зарема своего тренера, раздув конфликт? Все имеют право на высказывания. Может, и подставила, не знаю. Кому её мнение интересно, она что, футбольный эксперт? Если бы эта женщина играла в футбол когда-то или всё время руководила клубом… А получается, к футболу она имеет косвенное отношение. Не стоит слушать мнение человека, который к футболу не имеет никакого отношения. Некоторые слушают, им нравится. По мне: сказала и сказала, это её право – высказывать мнение. Я бы прислушивался к мнению футбольных людей, а, как вы видите, футбольные люди не высказывались на эту тему», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.