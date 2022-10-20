«Сочи» и «Урал» огласили стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 20 октября, состоится матч в рамках четвёртого раунда Фонбет Кубка России между «Сочи» и «Уралом». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Сочи»: Денис Адамов, Артём Мещанинов, Иван Миладинович, Игорь Юрганов, Сергей Терехов, Артём Макарчук, Тимофей Маргасов, Кирилл Кравцов, Жоаозиньо, Кирилл Ушатов, Лука Джорджевич.
«Урал»: Илья Помазун, Эмерсон, Егор Филипенко, Лео Гогличидзе, Мингиян Бевеев, Лазар Ранджелович, Ибраима Сиссе, Юрий Газинский, Рай Влут, Александр Юшин, Алексей Каштанов.
«Барсы» потерпели три поражения в трёх матчах Кубка, «шмели» одержали две победы и потерпели одно поражение. Команда Виктора Гончаренко взяла верх над подопечными Вадима Гаранина в 1-м туре.
- 20 октября 2022
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