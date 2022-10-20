Михаил Галактионов возглавит «Локомотив» на следующей неделе

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов возглавит «Локомотив» после 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Таким образом, игра с «Краснодаром» станет последней для Галактионова в статусе главного тренера «Пари НН».
Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» в настоящий момент является Андрей Фёдоров. Ранее руководство железнодорожников уволило экс-наставника Йозефа Циннбауэра.
«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, после 13 туров заработав 12 баллов. В следующей игре красно-зелёные примут дома московское «Динамо». Встреча состоится в субботу, 22 октября, стартовый свисток — в 19:00 мск.
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