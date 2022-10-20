Галтье — о Неймаре: он находится в хорошей форме и давно не получает травм

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье в преддверии матча 12-го тура французской Лиги 1 с «Аяччо» высказался о форме одного из своих основных игроков — бразильского нападающего Неймара.
«Он играет на высоком уровне и находится в хорошей форме. Я помню, как он раньше приступил к тренировкам этим летом и провёл предсезонную подготовку, чтобы быть готовым физически, а также морально. Он уже давно не получает травм, и это тоже важная новость. В этом нет никакого секрета. Если у него всё хорошо, он останется на таком же хорошем уровне», — цитирует Галтье издание Mundo Deportivo.
В текущем сезоне Неймар провёл в футболке парижского клуба 11 встреч в рамках французского чемпионата, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. В Лиге чемпионов на счету бразильского форварда один и мяч и два голевых паса.
Главные враги Неймара в футболе:
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