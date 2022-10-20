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Месси: чтобы стать чемпионом мира, нужно многое отдать. Аргентинцам трудно быть спокойными

Месси: чтобы стать чемпионом мира, нужно многое отдать. Аргентинцам трудно быть спокойными
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Нам, аргентинцам, трудно сохранять спокойствие. Мы всегда входим в число кандидатов на победу, однако так было не всегда. Чемпионат мира – очень сложный турнир. Чтобы стать чемпионом, нужно многое отдать. Многие команды хотят добиться того же, чего хотим и мы», — приводит слова Месси Record.

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Аргентины на групповом этапе встретится с командами Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).

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