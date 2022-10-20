Эвра: всегда пробую газон «Олд Траффорд». Сейчас трава отдаёт чесноком

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра съел траву газона стадиона «Олд Траффорд» во время матча английской Премьер-лиги между манкунианским клубом и «Тоттенхэмом».

«Олд Траффорд» – особенное место для меня. Всегда, когда я приезжаю на эту арену, пробую на вкус газон. Сейчас трава отдаёт чесноком», – цитирует Эвра Daily Mail.

Напомним, Роналду остался в запасе на этот матч и не выходил на поле вплоть до 90-й минуты встречи. Из-за этого португалец покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него ещё была возможность выйти на поле.

Ранее Эвра заявил, что «Манчестер Юнайтед» обладает недостаточной результативностью.

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду: