Эвра: всегда пробую газон «Олд Траффорд». Сейчас трава отдаёт чесноком
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра съел траву газона стадиона «Олд Траффорд» во время матча английской Премьер-лиги между манкунианским клубом и «Тоттенхэмом».
«Олд Траффорд» – особенное место для меня. Всегда, когда я приезжаю на эту арену, пробую на вкус газон. Сейчас трава отдаёт чесноком», – цитирует Эвра Daily Mail.
Напомним, Роналду остался в запасе на этот матч и не выходил на поле вплоть до 90-й минуты встречи. Из-за этого португалец покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него ещё была возможность выйти на поле.
Ранее Эвра заявил, что «Манчестер Юнайтед» обладает недостаточной результативностью.
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