Президент «Атлетико» опроверг слухи о продаже Де Пауля

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможной продаже полузащитника Родриго Де Пауля, а также высказался о малом количестве получаемого игрового времени в составе «матрасников».
«Продаётся? Мы ничего об этом не знаем. Спросите у тех, кто так говорит, потому что, очевидно, они знают больше, чем мы. Де Пауль — хороший игрок, он из «Атлетико» Мадрид, мы счастливы с ним, проблем у нас нет, даже не может быть никаких сомнений. Не так часто играет? Тренер организует команду и решает, кто должен играть», — цитирует Сересо итальянский журналист Альфредо Педулла.
Де Пауль в текущем сезоне принял участие в 11 встречах. На счету аргентинца один забитый мяч и одна голевая передача.
«Райо Вальекано» вырвал ничью в матче с «Атлетико»:
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