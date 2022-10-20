Вендел, Малком и Клаудиньо — в составе «Зенита» на матч Кубка с «Крыльями Советов»

Сегодня, 20 октября, состоится матч в рамках четвёртого раунда Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Родригао, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Иван Сергеев.
«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Илья Гапонов, Матео Барач, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Сергей Бабкин, Даниил Липовой, Максим Витюгов, Владимир Хубулов, Владислав Шитов, Артём Соколов.
Сине-бело-голубые потерпели два поражения в трёх матчах Кубка, самарцы одержали две победы и потерпели одно поражение. Команда Игоря Осинькина взяла верх над подопечными Сергея Семака в 1-м туре.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 20 октября 2022
-
20:45
-
20:36
-
20:34
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:04
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:35
-
19:32
-
19:15
-
19:11
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:54
-
18:40
-
18:23
-
18:23
-
18:15
-
17:55
-
17:53
-
17:50
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:35
-
17:25
-
17:19
-
17:13
-
17:05