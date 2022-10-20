Вендел, Малком и Клаудиньо — в составе «Зенита» на матч Кубка с «Крыльями Советов»

Сегодня, 20 октября, состоится матч в рамках четвёртого раунда Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



Команды огласили стартовые составы на матч:

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Родригао, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Иван Сергеев.

«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Илья Гапонов, Матео Барач, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Сергей Бабкин, Даниил Липовой, Максим Витюгов, Владимир Хубулов, Владислав Шитов, Артём Соколов.

Сине-бело-голубые потерпели два поражения в трёх матчах Кубка, самарцы одержали две победы и потерпели одно поражение. Команда Игоря Осинькина взяла верх над подопечными Сергея Семака в 1-м туре.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.