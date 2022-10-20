Юран считает правильным решение КДК дисквалифицировать Абаскаля и Федотова после дерби

Российский специалист Сергей Юран поделился мнением о решении КДК дисквалифицировать главных тренеров «Спартака» Гильермо Абаскаля и ЦСКА Владимира Федотова после матча команд в рамках РПЛ (2:2).



«У КДК есть запись произошедшего. Они могут разобрать, что происходило. После просмотра вынесли такое решение, а не кто первый, а кто второй сказал, как на рынке. Значит, так оно и должно быть.



Я, когда работал раньше, то был тоже вспыльчивым. С опытом это понимаешь сам — это могло перекинуться на игроков. И во втором тайме мы могли получить много стычек и грязной игры. Понятны эмоции — это дерби! Я как тренер тоже понимаю. В любом случае КДК — специальная комиссия. Они посмотрели и всё четко определили: что, чего, кто, почему и как», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.