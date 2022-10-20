ЦСКА выступил с заявлением по поводу дисквалификации Федотова и Абаскаля

Пресс-служба московского ЦСКА выступила с заявлением после того, как Контрольно-дисциплинарный комитет при президенте Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера красно-синих Владимира Федотова и наставника красно-белых Гильермо Абаскаля за стычку после окончания матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между командами.

«КДК РФС по итогам матча ПФК ЦСКА – «Спартак» принял решение дисквалифицировать Владимира Федотова на два матча, из которых один матч считать реальным, а один матч условным с испытательным сроком до конца текущего сезона. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на одну игру. Также оба тренера оштрафованы на 50 тыс. руб.



Мы сожалеем, что свойственные футболу эмоции стали предметом правовых разбирательств. Тем более все споры и претензии были закрыты рукопожатием двух главных тренеров ещё на футбольном поле. В итоге оба специалиста пропустят ближайшие игры, а это не может устроить никого.



При этом мы считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение. В этой ситуации было важно учесть причинно-следственную связь — и это было сделано.



Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главное дерби страны именно таким и должно быть», — говорится в сообщении, опубликованном в клубном телеграм-канале.

Напомним, встреча между командами завершилась со счётом 2:2. Голами в составе красно-белых отметились Александр Соболев и Антон Зиньковский, в составе ЦСКА дублем отметился Фёдор Чалов.