Баженов: ну поорали Федотов с Абаскалем — и ладно. КДК принимает решения убивать эмоции

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал решение КДК дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и наставника ЦСКА Владимира Федотова на одну игру по итогу очной встречи команд в рамках Российской Премьер-Лиги (Федотов также отстранён на ещё один матч условно).
«Эмоции всегда были, есть и будут. И не только на футбольном поле. По мне, эмоции — это нормально. КДК, к сожалению, принимает решения убивать эмоции. Здесь должна быть определённая грань. Должно быть уважение друг к другу. И это не только про Абаскаля с Федотовым. Каждый общается так, как считает нужным.
Как по мне, ну поорали Федотов с Абаскалем и поорали — и ладно… На оскорбления не очень красиво переходить. Нужно уважать чужой труд. Я знаю, что такое футбол. Знаю, что люди не думают на самом деле так, как говорят. Но в порыве эмоций можно много наговорить. КДК — орган, который оценивает и наказывает или нет. Принимаем как факт, что их дисквалифицировали. Мне кажется, у каждого тренера за карьеру бывали такие случаи», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22:
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