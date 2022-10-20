«Урал» обыграл «Сочи» в матче Кубка России. Газинский оформил дубль

Сегодня, 20 октября, состоялся матч в рамках четвёртого раунда Фонбет Кубка России между «Сочи» и «Уралом». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 26-й минуте Юрий Газинский открыл счёт в матче. Спустя девять минут Игорь Юрганов восстановил равенство на табло. Затем голами в составе екатеринбургского клуба отметились Газинский и Рай Влут. В конце второго тайма Никита Бурмистров сократил разницу в счёте, однако этого не хватило для достижения ничейного результата.

«Барсы» потерпели четыре поражения в четырёх матчах Кубка, «шмели» одержали три победы и потерпели одно поражение. Команда Виктора Гончаренко взяла верх над подопечными Вадима Гаранина в обеих встречах.