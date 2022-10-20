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«Урал» обыграл «Сочи» в матче Кубка России. Газинский оформил дубль

«Урал» обыграл «Сочи» в матче Кубка России. Газинский оформил дубль
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Сегодня, 20 октября, состоялся матч в рамках четвёртого раунда Фонбет Кубка России между «Сочи» и «Уралом». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 26-й минуте Юрий Газинский открыл счёт в матче. Спустя девять минут Игорь Юрганов восстановил равенство на табло. Затем голами в составе екатеринбургского клуба отметились Газинский и Рай Влут. В конце второго тайма Никита Бурмистров сократил разницу в счёте, однако этого не хватило для достижения ничейного результата.

«Барсы» потерпели четыре поражения в четырёх матчах Кубка, «шмели» одержали три победы и потерпели одно поражение. Команда Виктора Гончаренко взяла верх над подопечными Вадима Гаранина в обеих встречах.

Фонбет Кубок России. Группа D
20 октября 2022, четверг. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Урал
Екатеринбург
0:1 Газинский – 26'   1:1 Юрганов – 35'   1:2 Газинский – 39'   1:3 Влут – 55'   2:3 Бурмистров – 84'
Удаления: нет / Каштанов – 90+10', Гаджимурадов – 90+17'
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