«МЮ» официально исключил Роналду из заявки на матч с «Челси»

«Манчестер Юнайтед» принял решение не включать португальского форварда Криштиану Роналду в заявку на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября. Об этом «красные дьяволы» сообщили на своей официальной странице.
Клуб не уточнил причины, из-за которых Роналду не поедет вместе с остальной командой в Лондон на матч с синими. Вероятно, это связано со вчерашним поступком португальца, когда тот до окончания матча с «Тоттенхэмом» сначала покинул скамейку запасных, а после и вовсе забрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд». Игра завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 2:0.
За последний месяц Роналду уже дважды оставался неиспользованной заменой в матчах Премьер-лиги. Ранее Эрик тен Хаг не выпускал португальца в игре с «Манчестер Сити», которая закончилась победой «горожан» со счётом 6:3.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!
- 20 октября 2022
-
20:45
-
20:36
-
20:34
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:04
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:35
-
19:32
-
19:15
-
19:11
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:54
-
18:40
-
18:23
-
18:23
-
18:15
-
17:55
-
17:53
-
17:50
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:35
-
17:25
-
17:19
-
17:13
-
17:05