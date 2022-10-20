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«МЮ» официально исключил Роналду из заявки на матч с «Челси»

«МЮ» официально исключил Роналду из заявки на матч с «Челси»
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«Манчестер Юнайтед» принял решение не включать португальского форварда Криштиану Роналду в заявку на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября. Об этом «красные дьяволы» сообщили на своей официальной странице.

Клуб не уточнил причины, из-за которых Роналду не поедет вместе с остальной командой в Лондон на матч с синими. Вероятно, это связано со вчерашним поступком португальца, когда тот до окончания матча с «Тоттенхэмом» сначала покинул скамейку запасных, а после и вовсе забрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд». Игра завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 2:0.

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За последний месяц Роналду уже дважды оставался неиспользованной заменой в матчах Премьер-лиги. Ранее Эрик тен Хаг не выпускал португальца в игре с «Манчестер Сити», которая закончилась победой «горожан» со счётом 6:3.

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