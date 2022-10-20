Daily Mail: Роналду отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду самостоятельно принял решение не выходить на поле в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:0), сообщает Daily Mail.



Отмечается, что наставник «МЮ» Эрик тен Хаг собирался выпустить 37-летнего форварда на поле, но сам футболист отказался, а вскоре отправился в подтрибунное помещение и покинул стадион. Также ранее сообщалось, что Роналду не стал заходить в раздевалку по окончании игры.



В текущем сезоне португалец провёл 12 матчей за «МЮ» во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Летом 2022 года Роналду хотел покинуть клуб.

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:

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