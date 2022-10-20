Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Daily Mail: Роналду отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом»

Daily Mail: Роналду отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом»
Комментарии

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду самостоятельно принял решение не выходить на поле в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:0), сообщает Daily Mail.

Отмечается, что наставник «МЮ» Эрик тен Хаг собирался выпустить 37-летнего форварда на поле, но сам футболист отказался, а вскоре отправился в подтрибунное помещение и покинул стадион. Также ранее сообщалось, что Роналду не стал заходить в раздевалку по окончании игры.

В текущем сезоне португалец провёл 12 матчей за «МЮ» во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Летом 2022 года Роналду хотел покинуть клуб.

«МЮ» выдал лучший матч при тен Хаге. Но Роналду повёл себя токсично «МЮ» выдал лучший матч при тен Хаге. Но Роналду повёл себя токсично

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:

Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022