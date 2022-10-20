«Урал» одержал 5 побед подряд
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Екатеринбургский «Урал» под руководством Виктора Гончаренко в последних пяти матчах одержал пять побед. Сегодня «шмели» в матче 4-го раунда Фонбет Кубка России обыграли «Сочи» со счётом 3:2.
До этого в Кубке подопечные белорусского специалиста взяли верх над «Торпедо» (1:0), обыграли на выезде «Локомотив» в Российской Премьер-Лиге (4:2), дома одолели «Химки» (2:1), а также в гостях победили в матче с «Ростовом» (2:1).
После 13 туров екатеринбуржцы занимают 12-е место в Российской Премьер-Лиге. Команда Гончаренко набрала 13 очков. «Зенит» лидирует в чемпионате России. Команда Сергея Семака набрала 33 очка в турнире. «Спартак» с 26 очками располагается на второй строчке в чемпионате.
Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22
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