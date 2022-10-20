Полузащитник «Химок» Кухарчук: часть долгов нам выплатили — получили одну зарплату
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Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук рассказал о выплате долгов футболистам руководством клуба.
«Что касается отстранения группы игроков, это решение тренера — больше мне нечего сказать. Долги по зарплате? Часть долгов нам выплатили, получили одну зарплату», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав девять очков после 13 матчей. В следующем туре подопечные Спартака Гогниева сыграют в гостях со «Спартаком». Матч пройдёт в воскресенье, 23 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.
Отметим, что «Химки» не выигрывают в рамках РПЛ на протяжении девяти матчей.
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