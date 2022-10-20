Иван Игнатьев получил травму и выбыл на четыре-шесть недель

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев получил травму в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Химками» (1:0). Восстановление займёт около четырёх-шести недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«По результатам комплексного обследования выявлено частичное повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава. Ориентировочные сроки восстановления составляют четыре-шесть недель», — сказал главный врач красно-зелёных Игорь Калюжный.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, после 13 туров заработав 12 баллов. В следующей игре красно-зелёные примут дома московское «Динамо». Встреча состоится в субботу, 22 октября, стартовый свисток — в 19:00 мск.

Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22: