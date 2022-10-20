«Барселона» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на матч 10-го тура Примеры

Сегодня, 20 октября, состоится матч 10-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» на своём поле примет «Вильярреал». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Барселона»: тер Штеген — Роберто, Кунде, Алонсо, Альба — де Йонг, Гави, Педри, Торрес — Левандовски, Фати.
«Вильярреал»: Рульи — Фемения, Альбиоль, Торрес — Педраса, Пино, Парехо, Морланес, Баэна — Джексон, Данжума.
«Барселона» на данный момент занимает второе место турнирной таблицы чемпионата, набрав 22 очка после девяти матчей. «Вильярреал», у которого в активе 15 очков, расположился на седьмой строчке. Возглавляет таблицу чемпионата мадридский «Реал» (28).
«Реал» одержал победу в «эль класико»:
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