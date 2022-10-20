«Зенит» — «Крылья Советов»: Сергеев открыл счёт в матче

Сегодня, 20 октября, проходит матч в рамках четвёртого раунда Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Хозяева открыли счёт в игре — на 17-й минуте отличился Иван Сергеев. После розыгрыша углового и навеса справа к дальней штанге самарцы выбили мяч из штрафной, но тут же началась вторая волна атаки. У Вильмара Барриоса прошла передача пяткой на открывшегося на грани офсайда Клаудиньо, бразилец покатил мимо пустых ворот на Сергеева, который отправил мяч в ворота.

Сине-бело-голубые потерпели два поражения в трёх матчах Кубка, самарцы одержали две победы и потерпели одно поражение. Команда Игоря Осинькина взяла верх над подопечными Сергея Семака в 1-м туре.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.