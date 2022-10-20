«Пропустили второй гол, и началась паника». Президент «Урала» высказался о победе с «Сочи»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги встречи с «Сочи» в рамках Фонбет Кубка России (3:2).



«Самое главное, что выиграли. Пропустили дурные голы. Можно сказать, что два гола сами себе «привезли». Ребята были настроены на хорошую игру, на победу. Когда пропустили второй гол, то началась сразу паника. «Сочи» лезли вперёд, был навал. У них были возможности перевести этот матч к серии пенальти», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Екатеринбургский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав девять очков после четырёх встреч. «Сочи» — на четвёртой строчке, не набрав баллов за четыре матча. Лидирует в группе ЦСКА (9), на третьем месте — «Торпедо» (6).

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