Президент «Урала» раскритиковал судейство в матче с «Сочи». Команды играли 108 минут
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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу главного арбитра Ивана Сиденкова в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России «Сочи», который завершился со счётом 3:2.
«Я честно скажу, что ни разу не видел, чтобы играли 17 или 18 минут добавленного времени! 10 минут добавили, а потом ещё семь отыграли. Я такого не видел. Арбитр судил так, что было видно больше его.
Чем судья хорош? Как мне кажется, тем, что его не видно на поле. А Сиденкова видно — через каждую секунду свисток. Играть не даёт… Как в одну сторону, так и в другую. До стычки была спокойная игра. У нас с «Сочи» прекрасные отношения и с командой, и с руководством. Судья немножко заволновался», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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