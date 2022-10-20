Гончаренко — журналисту: если бы вы были на поле, вас бы тоже удалили

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2).
«Если бы вы были на поле, вас бы тоже удалили. По-моему, удаляли или показывали жёлтые всем, кто пробегал рядом. Очень сложно комментировать такую игру. Потому что происходящее в концовке эмоционально выжгло всех. Но мы видим, что команда у нас сплочённая, она имеет характер.
Это позволяет в разных ситуациях идти вперёд. Бывают игры, когда получается больше, бывает – меньше. Но характер надо проявлять, что мы сегодня и сделали. Думаю, в этом году Влута на поле мы уже не увидим», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.
«Барсы» потерпели четыре поражения в четырёх матчах Кубка, «шмели» одержали три победы и потерпели одно поражение. Команда Виктора Гончаренко взяла верх над подопечными Вадима Гаранина в обеих встречах.
- 20 октября 2022
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