Гончаренко — журналисту: если бы вы были на поле, вас бы тоже удалили

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2).

«Если бы вы были на поле, вас бы тоже удалили. По-моему, удаляли или показывали жёлтые всем, кто пробегал рядом. Очень сложно комментировать такую игру. Потому что происходящее в концовке эмоционально выжгло всех. Но мы видим, что команда у нас сплочённая, она имеет характер.

Это позволяет в разных ситуациях идти вперёд. Бывают игры, когда получается больше, бывает – меньше. Но характер надо проявлять, что мы сегодня и сделали. Думаю, в этом году Влута на поле мы уже не увидим», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.

«Барсы» потерпели четыре поражения в четырёх матчах Кубка, «шмели» одержали три победы и потерпели одно поражение. Команда Виктора Гончаренко взяла верх над подопечными Вадима Гаранина в обеих встречах.